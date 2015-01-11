Порывистый ветер и скользкие дороги ожидают в Челябинской области в понедельник

Небольшой снег, слабые метели и гололедицу на дорогах ожидают в Челябинской области в понедельник, 26 ноября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью температура составит от -9 до -14 градусов, при прояснении до -20, на крайнем юге 4-9 градусов мороза.

Днем столбики уличных термометров поднимутся до -3 градусов, в низинах – до -13. Синоптики ожидают западный ветер с порывами до 16 м/с, местами небольшой снег, в горах до умеренного, слабые метели. На дорогах возможно гололедица.

https://dostup1.ru/society/Poryvistyy-veter-i-skolzkie-dorogi-ozhidayut-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-ponedelnik_111459.html