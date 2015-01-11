Депутат поблагодарил мам за терпение и труд

Совет ветеранов 5 микрорайона при поддержке депутата Собрания депутатов Озерского городского округа Вячеслава Захарова, следуя доброй традиции, организовал теплую встречу жителей ко Дню матери.

В воскресенье, 25 ноября мамы отдыхали за праздничными столами, а коллективы ДТДиМ радовали их развлекательной программой. В этот раз приглашенные собрались целыми семьями, с детьми, для которых были приготовлены интерактивные веселые игры и конкурсы. Каждая мама, каждый ребенок получили подарки. Приятный отдых, вкусные угощения, счастливые и довольные лица, детские улыбки – праздник воистину удался!

Депутат Вячеслав Захаров поблагодарил собравшихся мам за бесконечные терпение и труд, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, множества прекрасных и счастливых моментов.

Мадина Кульмухаметова, мама пятерых детей:

- Меня не первый год приглашают на этот праздник. Сегодня мы собрались здесь вместе с нашими детьми. Как всегда, прекрасная организация, по-человечески неравнодушный, душевный подход к людям… Спасибо за это. Всех бабушек, мам – с праздником! Здоровья, счастья, послушных детей.

Дарья Поршина, мама троих детей:

- Очень приятно такое внимание к нам. Спасибо за сюрпризы, за развлекательную программу не только для взрослых, но и детей. Желаю всем мамам терпения, тепла, любви.

Праздник состоялся благодаря поддержке депутата Вячеслава Захарова, его помощника – Л.В. Кутузовой, актива Совета ветеранов 5 микрорайона под председательством В. И. Афтаховой, председателя клуба «Чайка» Г.Ф. Вербицкой, ООО «Профстрой». Организаторы выражают признательность участникам следующим коллективам ДТДиМ: «Светлячок» (педагог доп. образования С.В. Слесарева) и «Заря – Заряница» (педагог доп. образования М.М. Мартынов).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37697/