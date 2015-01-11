Губернатор отменил покупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановска

Борис Дубровский обратил внимание на планы по закупке, опубликованные администрацией Катав-Ивановска.
На официальном портале значится информация о необходимости автомобиля. Марка не называется, но прописаны все требования. Чтобы их удовлетворить, нужно около 5 миллионов рублей. Реакция губернатора Бориса Дубровского была жесткой.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную.
— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.
Администрация Катав-Ивановского района теперь не получит пятиметровый седан с двигателем в 5 тысяч кубов, мощностью не меньше 424 лошадиных сил, и с обтянутыми премиальной светлой кожей сиденьями.
Отметим, что автомобиль для Катав-Ивановска планировали взять в лизинг на два года.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dorogoy-avtomobil/
Ключевые теги: Дубровский, Катав-Ивановск, закупки, автомобиль.
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