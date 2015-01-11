Идет обсуждение параметров бюджета-2019

В Собрании депутатов продолжается работа над проектом муниципального бюджета на три ближайших года: в первый день начавшейся рабочей недели на совместном заседании двух профильных комиссий были рассмотрены вопросы социальной сферы.

Комиссия по бюджету и экономической политике (председатель О.В. Костиков) и комиссия по социальной политике (председатель М.В. Чубенко) заслушали доклады о бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг., представленные Управлением социальной защиты населения и Управлением по физической культуре и спорту.

Начальник УСЗН Лилия Солодовникова сообщила депутатам, что по требованию федерального законодательства с 1 января 2019 года подлежит отмене муниципальная программа «Социальная поддержка населения». Ее финансирование из местного бюджета в 2018 году составило 6 736, 350 тыс. рублей:

- Эти средства в новом периоде предлагается разделить на три части: основные (4 870,00 тыс. рублей) направить социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) через новый нормативно-правовой акт - Положение; остальные - на традиционно реализуемые, непрограммные мероприятия заложить в смете УСЗН и резервном фонде администрации.

Обсудив и согласившись с предложенным вариантом расходных обязательств в сфере социальной защиты населения, депутаты также рассмотрели проект Положения о поддержке СОНКО и согласовали его для включения в повестку ближайшей сессии Собрания депутатов.

Вторым бюджетным вопросом на заседании стало обсуждение расходных обязательств округа в сфере физкультуры и спорта. Смету УФКиС на 2019 год прокомментировал начальник Управления Артур Гаврилов. По его данным, львиная доля расходов в этой сфере будет связаны с функционированием МБУ «Арена» (80 318,10 тыс. рублей) и субсидированием затрат по строительству нового спортивного объекта на месте СК «Гранит» (1 000,00 тыс. рублей). Депутаты, в целом, согласились с предложенными суммами, рекомендовав администрации усилить статью расходов «Организация и проведение спортивных мероприятий» с 500 тыс. до 1 500 тыс. рублей.

Дальнейшее обсуждение параметров бюджета округа на будущий и два последующих года (в сфере Управления капитального строительства и благоустройства и ГО и ЧС) запланировано на сегодняшний день.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37712/