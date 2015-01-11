Водителей предупредили о сильном снегопаде в Челябинской области

Завтра днем, в среду, ожидаются осадки в виде снега в южных районах региона.

Ожидается сильный снег, возможно, мокрый снег, поэтому на дорогах возможна гололедица.

Об этом стоит знать водителям, собирающимся в дорогу на юг Челябинской области.

Сообщается, что дорожная техника и службы находятся в режиме готовности к завтрашней неблагоприятной погоде на юге региона.

https://lentachel.ru/news/2018/11/27/voditeley-predupredili-o-silnom-snegopade-v-chelyabinskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop