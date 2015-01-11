Жительница Снежинска заставила сына-подростка воровать алкоголь

В Снежинске 31-летняя местная жительница заставила своего 15-летнего сына совершить кражу спиртного в магазине.

Женщина в магазине взяла с прилавка две бутылки водки, положила в сумку и передала своему сыну, чтобы тот вынес похищенное из магазина. Пока она отвлекала продавцов, подросток попытался незаметно покинуть торговое заведение, но его задержал охранник. Сумма ущерба составила 600 рублей.

В отношении матери и сына возбуждено уголовное дело по факту кражи. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме этого, на женщину заведено дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», по которой ей светит до 6 лет тюрьмы.

Установлено, что горе-мать ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию сына. Мальчик часто пропускал занятия в школе без уважительных причин.

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