Депутаты южноуральского Заксобрания поддержали увеличение выплат при рождении ребенка

С 1 января 2019 года в России увеличится размер ряда социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет – знаковое решение прокомментировали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

«Максимальный размер ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 24 до 26 тыс. рублей. Минимальный размер пособия также вырастет, право на его получение имеют застрахованные лица, у которых нет заработка либо если у них очень маленькая зарплата. Расчет минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется в размере 40% от величины МРОТ. С 1 января 2019 года величина МРОТ составляет 11 280 рублей, соответственно размер минимального пособия составляет 4 512 рублей. Все эти изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие 3 года», – сообщила депутат Заксобрания Марина Поддубная.

Напомним, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, однако не выше предельной базы, которая за 2017 год и за 2018 годы составила 755 тыс. и 815 тыс. соответственно. Получать пособие может не только мать, но и отец, если он ухаживает за ребенком, а также другие родственники.

Кроме того, вырастут минимальный и максимальные размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Минимальный размер с 1 января увеличится почти до 52 тыс., максимальный достигнет 301 тыс. Уже принято решение об индексации материнского капитала, и к 2021 году он составит 489 тыс. Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр Берестов также подчеркнул важность инициатив. «Из всех предложенных социальных мер, вступающих в силу с 1 января 2019 года, легко выделить наиболее востребованную – индексацию материнского капитала. Однако для отдельных семей совсем другие меры станут судьбоносными. Например, увеличение финансирования ЭКО, заложенное в бюджете, кому-то позволит испытать счастье материнства, а это гораздо важнее цифр статистики. Подчеркну еще один важный момент. Все средства, будь то пособия по уходу за ребенком, по беременности или по безработице, индексируются, и на эту индексацию гарантированы средства в бюджете РФ на три ближайших года», – прокомментировал Александр Берестов.

С 1 января увеличится минимальный и максимальный размер пособий по безработице, он составит 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно. Для людей предпенсионного возраста максимальная величина пособия будет увеличена до 11 280 рублей.

https://dostup1.ru/society/Deputaty-Zaxobraniya-podderzhali-uvelichenie-vyplat-pri-rozhdenii-rebenka_111542.html