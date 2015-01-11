30 ноября ожидается сильный ветер

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
30 ноября на территории Челябинской области ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
30 ноября повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.
Руководителям организаций, коммунально-технических служб
(в пределах своих компетенций) спланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий, в т.ч.:
- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по обмену информацией и совместным действиям;
- организовать мониторинг систем и объектов жизнеобеспечения населения (водоснабжение, энергоснабжение, канализационные сети и т.д);
- проинформировать население в зонах возможного возникновения ЧС о сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановке;
- обеспечить доведение данной информации до туристических групп.
Ключевые теги: прогноз погоды, сильный ветер, Челябинская область.
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