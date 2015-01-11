На саммитах ШОС и БРИКС будут работать 750 волонтеров. Набор начнется в феврале

Губернатор Борис Дубровский накануне Дня волонтера встретился с активистами добровольческого движения. Разговор шел о подготовке волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС.

Для организации саммитов потребуется помощь 750 волонтеров. Они будут встречать гостей и участников форумов, работать на деловых и культурных мероприятиях, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников. Набор добровольцев для работы во время встречи глав государств планируют начать в феврале следующего года.

Что касается масштабов этого движения на Южном Урале, сейчас в волонтерство вовлечены не менее 10 тысяч человек.

«В Челябинской области складывается инфраструктура развития волонтерства. В этом году открыт региональный центр серебряного волонтерства, который объединяет людей старшего поколения с активной жизненной и гражданской позицией. В 2019 году откроется центр подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. Это наша ключевая тема на следующий год. В 2020 году Челябинску доверена огромная честь представлять Российскую Федерацию перед лицом международного сообщества, и мы должны соответствовать высокому статусу столицы саммитов», – сказал Борис Дубровский.

На встрече волонтеры рассказали губернатору, по каким направлениям сейчас работают добровольцы. Это «Волонтеры Победы», «Событийное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Инклюзивное добровольчество».

Глава региона пообещал поддержку проекту «Елки», в рамках которого во дворах жилых домов высаживают ели и приводят в порядок дворовые территории.

https://www.cheltv.ru/na-sammitah-shos-i-briks-budut-rabotat-750-volonterov/