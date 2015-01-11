В Татыше будут созданы комфортные условия для малышей

Как сообщили специалисты, на сегодняшний день на данном объекте по ул. Южная,6-б определен подрядчик – ООО «Евросвет», он намерен приступить к исполнению договорных обязательств на следующей неделе. Всего в яслях предстоит заменить 39 оконных блоков в четырех группах, медицинском кабинете и хозяйственных помещениях. Это станет продолжением той реконструкции, которая была произведена в прошлом году за счет средств местного бюджета (тогда удалось полностью обновить музыкальный зал).

На время проведения работ (по контракту - до 20 декабря) воспитанники данного дошкольного учреждения, 30 малышей в возрасте от года до трех, не почувствуют никаких неудобств: их переведут из двух помещений, где они постоянно находятся, в два других – пустующих по причине недокомплекта детей.

Насколько актуален предстоящий ремонт для жителей поселка Татыш, говорит уже тот факт, что со времени постройки здания яслей (1951 год) здесь не было ни одного капитального ремонта. И, конечно, родители и педагоги радуются начавшимся подвижкам: благодаря новым оконным блокам в помещениях станет теплее, светлее, уютнее.

- Важно отметить, что программа реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В нашем муниципалитете в рамках «Реальных дел» будут проведены разные виды ремонтных работ во всех школьных классах и группах в детских садах, в четырёх учреждениях социальной защиты населения.

Есть первые результаты, мы внимательно следим за освоением средств. Я благодарен всем коллективам, директорам образовательных организаций и родителям, которые активно включились в этот процесс, – отметил в ходе недавней рабочей поездки по школам глава округа Евгений Щербаков.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37760/