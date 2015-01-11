Советник Путина просит отдать рекультивацию челябинской свалки Росатому

Советник Президента РФ, зампредседателя оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС Антон Кобяков обратился в Минприроды России с просьбой установить единственного исполнителя услуг по рекультивации свалки в Челябинске – он предлагает отдать рекультивацию подконтрольному Росатому предприятию – «РосРАО».

Письмо, адресованное министру экологии и природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину, опубликовано в телеграм-канале «Зеленый змий». По словам Кобякова, рекультивация свалки имеет первоочередное значение для улучшения экологической ситуации в Челябинске, где в 2020 году состоятся саммиты с участием 25 глав государств.

«Минприроды направило в правительство РФ пакет обосновывающих документов об определении ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО" единственным исполнителем работ по рекультивации челябинской городской свалки. Однако в докладе президенту был указан только один вид работ – разработка проектно-сметной документации. С учетом ограниченных сроков на подготовку к саммитам, представляется целесообразно определить единственного исполнителя сразу на полный цикл работ (изыскание, проектно-сметная документация, рекультивация)», – говорится в обращении Кобякова к министру.

Советник президента подчеркивает, что выбор компетентной государственной организации позволит избежать возможного срыва сроков рекультивации. Добавим, что для «РосРАО» свалка в Челябинске может стать первым объектом, не связанным с обращением радиоактивных отходов. Сейчас ФГУП занимается обращением с РАО в масштабах всей страны. Предприятие оказывает полный комплекс услуг, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование, хранение отходов низкого и среднего уровня активности (в том числе при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками). А также осуществляет радиационный контроль, проводит работы по реабилитации загрязненных территорий.

Накопленные на челябинской свалке с 1949 года объемы отходов в количестве 16 млн кубометров ежегодно дают более 60 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ. Закрыть свалку площадью 74 гектара, с тем чтобы приступить к ее рекультивации, удалось благодаря реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Опасный объект прекратил свою работу в сентябре 2018 года.

https://dostup1.ru/society/Sovetnik-Putina-prosit-otdat-rekultivatsiyu-chelyabinskoy-svalki-Rosatomu_111635.html