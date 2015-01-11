По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

В озерскую полицию обратилась местная жительница, 1986 года рождения, с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что потерпевшая 20 ноября 2018 года в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений разместила информацию о продаже пальто.

Через час после размещения объявления с ней связалась неизвестная женщина, представившись сотрудником комиссионного магазина, с предложением приобрести пальто. Мошенница сообщила, что операцию по оплате проведет на банковскую карту, для этого попросила назвать номер карты, а также шестизначные коды, которые будут приходить в смс-сообщениях, объяснив, что эти номера необходимы для предоставления в магазин как подтверждения факта приобретения товара.

Потерпевшая, согласившись, продиктовала данные банковской карты, а позже сообщила и коды полученные сервисом «смс-оповещения». После этого мошенница, получив доступ к банковскому счету, похитила с карты заявительницы деньги в сумме 9700 рублей.

По факту мошенничества отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане! Ни в коем случае никогда никому не сообщайте:

- пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения»;

- срок окончания действия карты;

- CVC код с обратной стороны карты!