В Челябинской области работодатели утвердили повышенный МРОТ

Представители предприятий и профсоюзы договорились о величине минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе на следующий год. Впрочем, к вопросу корректировки этого показателя решили через какое-то время еще вернуться, сообщили «ЧелябинскСегодня» в пресс-службе «Союза промышленников и предпринимателей».

Решение по размеру МРОТ было принято на заседании правления «Союза промышленников и предпринимателей». Минимальную зарплату утвердили на уровне 12 тысяч 972 рублей. При этом представитель СПП в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Виктор Корман пояснил, что в Челябинской области уровень МРОТ и так превышает прожиточный минимум на 24%.

Тут бизнес-омбудсмен Александр Гончаров вынужден был напомнить про существенный разрыв, который наблюдается между крупными предприятиями и средним или малым бизнесом. Большие предприятия и так платят работникам в два или три раза больше уровня МРОТ, но частники с обеспечением своим сотрудникам такой зарплаты могут не справиться.

В областной Федерации профсоюзов тоже не высказали особого восторга от предложенных цифр. Только тут, наоборот, посчитали, что минимальный размер оплаты труда подняли недостаточно. Впрочем, представители профсоюзов согласились с указанным уровнем МРОТ, но только с тем условием, что во второй половине 2019 года к вопросу повышения размера оплаты труда еще вернутся.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinskoy-oblasti-rabotodateli-utverdili-povyshennyy-mrot-204997/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop