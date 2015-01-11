ГИБДД ищет очевидцев дорожно-транспортных происшествий!

26.11.2018 г. в 01:45ч. на ул. Верхняя, 2 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя а/м ВАЗ 2105 (2107), совершил наезд на стоящий а/м ЛАДА Гранта, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

29.11.2018 г. в 19:20ч. на неохраняемой стоянке, расположенной по адресу б. Гайдара, 26 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Форд Фокус, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).