В декабре россиян ждет 6-дневная рабочая неделя

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе, которая ждет россиян в конце года, – выходной с субботы, 29 декабря, переносится на понедельник, 31 декабря.

Перенос сделан для того, чтобы новогодние выходные не прерывались. Россияне будут отдыхать 10 дней – первый рабочий день в новом году начнется 9 января.

Кроме того, выходной с субботы, 5 января, переносится на четверг, 2 мая. Вместо воскресенья, 6 января, россияне будут отдыхать в пятницу, 3 мая. Дополнительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12-е.

https://dostup1.ru/society/V-dekabre-rossiyan-zhdet-6-dnevnaya-rabochaya-nedelya_111716.html