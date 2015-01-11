Правозащитник Бабушкин просит прекратить издевательства над экс-сенатором Цыбко

Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин направил омбудсмену Татьяне Москальковой письмо, в котором просит обратить внимание на издевательства над бывшим сенатором от Челябинской области Константином Цыбко, который отбывает наказание в ИК-11 в Кировской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на правозащитника.

Напомним, бывший член Совета Федерации 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По мнению общественника, права бывшего сенатора грубо нарушены. Так, при переводе из одного изолятора в другой осенью 2018 года он был помещен в камеру без искусственного освещения и со сломанной скамейкой. У Константина Цыбко есть проблемы со здоровьем, которые, по словам Андрея Бабушкина, игнорируется. При плохом зрении и проблемах со спиной экс-сенатор выполняет работу, которую делать ему тяжело, несколько раз он терял сознание.

Чтобы выступить против издевательств Цыбко объявлял голодовку, его вес упал с 80 до 59 кг. При этом общественник отмечает, что после выхода из отпуска начальника ФКУ ИКУ № 11 3 ноября придирки к Цыбко прекратились. Андрей Бабушкин просит омбудсмена Татьяну Москалькову принять меры, чтобы издевательства над экс-сенатором прекратились, а также посодействовать тому, чтобы заключенного посетил уполномоченный по правам человека Кировской области.

https://dostup1.ru/society/Pravozaschitnik-Babushkin-prosit-prekratit-izdevatelstva-nad-ex-senatorom-Tsybko_111727.html