На этой неделе депутаты продолжили работу над главным финансовым документом Озерского городского округа

3 и 4 декабря на заседании профильных комиссий были заслушаны доклады начальников управлений, а также рассмотрены муниципальные программы.

4 декабря на заседании комиссии по городскому хозяйству и природопользованию озерские парламентарии заслушали доклады начальников управлений: архитектуры и градостроительства, имущественных отношений, управления жилищно-коммунального хозяйства. Итоги работы комиссии прокомментировал депутат Собрания депутатов Андрей Лучников:

– Подразделения администрации представили динамику расходов, учитывая субсидии и субвенции. Бюджет округа в целом имеет социальную направленность. Также внимание было уделено вопросам городского хозяйства. Депутаты понимают, что проблемы есть не только в Озерске, но и в поселках Метлино, Новогорный, Новая Теча. Речь идёт о газификации, освещении и благоустройстве. Несомненно, в последние два года большим подспорьем для округа является федеральная программа по благоустройству дворовых и городских территорий. Она позволяет экономить средства бюджета и направлять их на нужды города. Работа на комиссиях идёт напряжённая, все понимают, что ситуация с финансированием непростая.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37792/