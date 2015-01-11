Генеральная репетиция удалась. В Челябинске прошел Форум глав регионов стран ШОС

Накануне прошла своеобразная репетиция саммитов-2020. В Челябинск съехались главы регионов стран ШОС. Всего около 100 делегатов из Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и России.

И хотя встреча пока ознакомительная, она, по общему решению, может перерасти в отдельный “форум губернаторов”. Тем более, он уже обзавелся собственным шармом и колоритом.

Главы регионов прибывают в Челябинск. Одна из самых колоритных делегаций – индийская. Несмотря на деловой дресс-код, девушки не смогли отказаться от сари, а мужчины, хоть и примерили европейские блейзеры, но с национальной поправкой: сверху традиционный шарф. Впрочем, южноазиатские гости признаются, что для поездки на Урал действительно тщательно подбирали гардероб. Например, пришлось покупать пуховики, шапки и перчатки.

“Ваш климат очень сильно отличается от нашего. В Индии температура не опускается ниже шести градусов. Здесь очень холодно”, – делится Депиндер Сингх Джеси, главный секретарь правительства штата Харьяна.

За одним столом – губернаторы, министры и начальники департаментов из восьми стран Шанхайского содружества. Такую встречу проводят впервые. С идеей учредить подобный форум глав регионов Борис Дубровский выступил еще в 2015 году. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. И сегодня сделаны первые шаги. Ознакомительная встреча глав регионов стран ШОС – что-то вроде репетиции. Сегодня 30 губернаторов решили: проводить переговоры в таком формате просто необходимо, ведь не все вопросы решаются на уровне глав государств. А первый официальный форум состоится уже в 2020 году. Сразу поступают предложения от участников, как сделать съезд более продуктивным. Например, Талия Минуллина замечает: среди политиков она одна представительница прекрасного пола. И это явно нужно исправлять. Ведь без женской интуиции на деловых переговорах – никак.

“Женщина, конечно, чувствительнее к обстановке, к эмоционально-психологическому фону. Я вот занимаюсь инвестициями. И с точки зрения инвестиционной привлекательности очень важно быть на одной волне с партнерами”, – считает Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Переговоры касаются практически всех сфер: спорт, культура, медицина и образование. Особое внимание – туризму.

“Хотим, чтобы индусы поехали смотреть наши озера, хотим приехать к ним в Дели. Мы хотим организовать такие условия, чтобы это было комфортно и интересно. И для бизнеса должны быть такие условия, чтобы создавались совместные предприятия”, – отмечает Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Одно из первых соглашений заключают Борис Дубровский и представители китайского города Чунцин. Детали держат в секрете, но намекают: с появлением этого документа упростится логистика между странами, а металлургические предприятия начнут гораздо чаще сотрудничать.

https://www.cheltv.ru/obmenyalis-opytom-i-naladili-delovye-svyazi-glavy-regionov-stran-shos-sehalis-v-chelyabinsk/