Губернатора Челябинской области будут выбирать через систему «мобильный избиратель»

Губернатора Челябинской области будут выбирать с помощью технологии «мобильный избиратель»– решение об этом было принято на очередном, 74-м заседании избиркома региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Данную новацию применяли на выборах президента Российской Федерации. Речь идет о голосовании по месту нахождения избирателя. «Эта технология создает дополнительные гарантии для реализации избирательных прав граждан», – полагают в облизбиркоме.

Кроме того, комиссия обсудила и утвердила новые положения о выдвижении кандидатов на выборах губернатора Челябинской области. В частности, предлагается разрешить выдвижение кандидатов на пост главы региона не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, должен будет уведомить избирательную комиссию Челябинской области о намерении участвовать в выборах. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории субъекта РФ.

После принятия законопроекта избиркомом его передали на рассмотрение Заксобрания.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года. Нынешний глава региона Борис Дубровский заявил о своем желании баллотироваться на новый срок. У него уже есть один конкурент – юрист и бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.

https://dostup1.ru/politics/Gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-budut-vybirat-cherez-sistemu-mobilnyy-izbiratel_111766.html