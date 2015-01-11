Губернатор выделил более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий

На реализацию проектов благоустройства городов и районов Челябинской области в 2019 году потратят более полутора миллиардов рублей.

“Решения по проектам принимались после широкого и публичного обсуждения с жителями. Люди за них проголосовали, сказали этим проектам “да”. Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет”, – отметил Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Это один из приоритетных проектов для региона. Средства направят на благоустройство дворов и общественных мест, а также на реконструкцию парков и мест массового отдыха. В списке городов – Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

В 2018 году в рамках проекта в Челябинской области отремонтировали более 560-ти дворов, благоустроили соцобъекты, преобразили городские парки, построили новые площадки для воркаута и скейт-парки.

https://www.cheltv.ru/gubernator-vydelil-bolee-1-5-mlrd-rublej-na-blagoustrojstvo-territorij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop