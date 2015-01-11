В выходные в Челябинской области небольшой снег

В предстоящие выходные, 8 и 9 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают минус 3-8 градусов. В воскресенье – минус 2-7 градусов. В ночные часы – минус 10-15 градусов, в горах и низинах – минус 15-22 градуса. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

8 декабря по народному календарю Клим Холодный.

«На Клима зима клин клином вышибает», — говорили наши предки и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.

9 декабря - Егорий Зимний, Юрий Холодный.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны. На Руси говорили: «У нас два Егорья — голодный (6 мая) да холодный (9 декабря)».

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

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