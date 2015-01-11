В День Конституции Российской Федерации сотрудники озерской полиции торжественно вручили первые паспорта

В день празднования 25-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска подросткам, достигшим 14-летнего возраста, сотрудники полиции вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Торжественное мероприятие прошло под девизом «#ЯГРАЖДАНИНРОССИИ».

11 школьников Озерска получили свой главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Со знаменательным событием юных озерчан пришли поздравить представители Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, Центральной избирательной комиссии и многофункционального центра Озерского городского округа. После вручения паспортов собравшиеся прослушали гимн Российской Федерации.

Виновники торжества получили памятные подарки со словами поздравления и напутствия быть добропорядочными гражданами, гордо носить звание гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и быть патриотами своей страны.

Торжественное мероприятие завершилось традиционным общим фото на память.