Охранять нечего. На Южном Урале упразднили 3 памятника природы

Три памятника природы упразднили в Челябинской области. Высоким статусом территории наделили еще в советское время. Но на деле, охранять там уже нечего – где-то живут люди или проходит линия электропередачи.

Так, возле Могильной скалы в Катав-Ивановском районе больше нет краснокнижных растений и животных. Геологический разрез древнейших известняков под Усть-Катавом засыпан грунтом и испорчен добычей камня. Практически вырублен реликтовый ельник в Нязепетровском районе.

Почему так произошло, в Минэкологии вопросом не задавались. Лишь предложили депутатам Законодательного собрания проголосовать за лишение объектов особого статуса. Народные избранники пошли навстречу. Но на будущее попросили экологическое ведомство усилить государственный надзор за охраной памятников природы.

https://www.cheltv.ru/ohranyat-nechego-na-yuzhnom-urale-uprazdnili-3-pamyatnika-prirody/