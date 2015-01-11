Самолет разбил хвост о взлетную полосу и экстренно приземлился на Урале

ЧП на борту одного из российских самолетов. При взлете он ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел сегодня утром, 14 декабря, с рейсом “Уральских авиалиний”, следовавшим из Уфы в Нижневартовск. Удар был сильным, после вылета экипаж принял решение об экстренной посадке. Самолет направился на Урал и успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга – в этом городе у авиакомпании расположена ближайшая база для ремонта. Ситуация в итоге разрешилась благополучно: никто не пострадал. Борт пока временно отстранен от полетов. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.

Напомним, на этой неделе экстренную посадку одному из рейсов пришлось совершить и в Челябинске. Пассажиру самолета, следовавшего из Махачкалы в Сургут, стало плохо во время полета. Выйдя из лайнера, он сообщил, что ему стало лучше, и от госпитализации отказался. Рейс чуть позже вылетел в Сургут, а мужчина продолжил поездку уже на поезде.

https://www.cheltv.ru/samolet-razbil-hvost-o-vzletnuyu-polosu-i-ekstrenno-prizemlilsya-na-urale/