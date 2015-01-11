Выполнен ремонт во всех учреждениях социальной защиты населения

В 2018 году в рамках программы «Реальные дела» был сделан ремонт в школах и детских садах. А также при финансовой поддержке из областного бюджета были проведены ремонтные работы в учреждениях социальной защиты населения.

– Напомню, что к новому году были заменены окна и выполнен косметический ремонт в 39 образовательных организациях, – отметил глава округа Евгений Щербаков. – Кроме того, завершаются ремонтные работы во всех четырёх учреждениях, подведомственных управлению социальной защиты населения. Я думаю, что к Новому году ремонт будет сделан, и это станет хорошим подарком, поможет создать в этих учреждениях праздничное настроение.

Тему продолжила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова. Она подчеркнула, что губернатором Челябинской области Борисом Дубровским оказывается большое внимание условиям проживания и качеству предоставления услуг детям и пожилым людям:

– В этом году за счет средств областного бюджета нам удалось провести ремонтные работы во всех учреждениях социальной сферы (Центр помощи детям сиротам, Комплексный центр, Дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов).

В настоящий момент завершаются ремонтные работы в двух группах Дома-интерната для детей-инвалидов, что позволит создать более комфортные условия проживания для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. В здании закончен косметический ремонт в коридорах, усовершенствована пожарная сигнализация. Большой объём работы в этом году был выполнен в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Были отремонтирована не только группы для проживания воспитанников, но и гигиенические комнаты. Надеемся, что в следующем году мы продолжим работу в данном направлении. Завершение ремонта запланировано к 20 декабря.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37896/