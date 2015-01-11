«Сказка» – школа Красоты

Уже позади первая половина декабря. Значит, до Нового года остаются считаные дни!

Озерчане уже украшают окна своих квартир разноцветной светодиодной иллюминацией, у пруда возле городского рынка возводится ледовый городок, а в детском саду №53 «Сказка», как по Щучьему веленью, воцарилась настоящая сказка.

Да, украсить детский сад к Новому году – дело хлопотное и приятное одновременно. Работы много – нужно расцветить яркими и красочными декорациями группы, приемные, лестничные пролеты, музыкальный зал. А так как педагоги в детском саду – народ изобретательный, то и к Новому году, как правило, все украшают собственными силами, не прибегая к услугам дизайнеров.

Взрослые понимают необходимость для своих детей неповторимого ощущения самого волшебного праздника в году, потому-то важной составляющей новогодних приготовлений является и украшение территории детского сада к зимнему торжеству. Новогоднее убранство уличного пространства требует самого серьезного подхода. Сказано – сделано!

Родители, педагоги и дети в очередной раз проявили чудеса смекалки и изобретательности и «Сказка» нарядилась волшебным великолепием.

Впрочем, помимо праздничного настроения, которое создают все эти дивные украшения, главный эффект – это прививка творчества малышам, которые вместе со взрослыми учатся получать удовольствие от процесса созидания красоты вокруг себя.

Новый год – самый долгожданный праздник для детей. Каждый из нас с теплотой хранит воспоминания о праздновании Нового года в детском саду, а потом и в кругу семьи. И низкий поклон тем взрослым (родителям, воспитателям и всем сотрудникам детского сада), которые приобщают детей к радости Красоты!

Александр Волынцев