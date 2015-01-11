Полиция напоминает о необходимости своевременного получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации

Сотрудники отдела по вопросам миграции озерской полиции напоминают жителям Озерска о необходимости получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации.

Паспорт гражданина Российской Федерации впервые выдается по достижении 14-летнего возраста и подлежит замене при достижении 20 и 45-летнего возраста.

Законом определен срок предоставления документов, необходимых для замены паспорта, не позднее 30 дней с момента наступления события.

Аналогичный срок определен при необходимости замены паспорта в связи с изменением анкетных данных (Ф.И.О.), а также внешности или пола.

За несвоевременную подачу документов на получение или замену паспорта гражданина Российской Федерации предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от двух до трех тысяч рублей (часть 1 статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения).

Подать документы на получение или замену паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг со скидкой в 30%, а также в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и в многофункциональном центре.

Срок оформления внутреннего паспорта при подаче документов через Единый портал составит 1 час, при обращении по месту жительства - до 10 дней, в случае замены не по месту жительства – до 30 дней.