Новогодние подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Получение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1 года до 15 лет (от 1 года по 14 лет включительно).

Содержание:

С 21 декабря 2018 года для получения новогодних подарков Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1 года до 15 лет, относящихся к категории:

- дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области, состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения;

- дети-инвалиды;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах;

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в Комплексном центре.

Обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: г.Озерск, ул. Космонавтов, д.1А, каб.204, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел 6-56-45, с паспортом и документом, подтверждающим льготную категорию (для детей-инвалидов)».