Фото-отчёт об открытии мемориальной доски в память основателю грк «Егоза» Морозову Сергею Александровичу

23 декабря на "Егозе" была открыта мемориальная доска в память глк "Егоза" Морозову Сергею Александровичу.

Именно он, как вспоминают его родные, с боями утвердил проект " Егоза" в Кыштымской администрации и убедил в необходимости покупки подъемника и ратрака Озёрскую администрацию.

Также его помнят как удивительного человека, талантливого тренера , который привил любовь к горным лыжам сотням озерчан!

Несмотря на холодную погоду, почтить его память собрались все его "соратники" и многие спортсмены области.

Фотоотчёт Дениса Васильева: https://vk.com/album19592590_259218333