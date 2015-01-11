Повышение тарифов ждет южноуральцев уже с начала года

С первого января 2019 года тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастут в среднем на 1,7%. Второе повышение произойдет с первого июля.

Ранее тарифы индексировались только один раз в год, как правило, с 1 июля. Рост составлял в среднем 4%. В 2019 году тарифы будут индексироваться дважды.

Решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7% связано с повышением ставки НДС с 18% до 20% с начала будущего года.

С 1 июля 2019 года дополнительно тарифы повысятся на 2,4% к январю 2019 года. Общее повышение в среднем составит порядка 4%.

Фактический рост тарифов с 1 января 2019 года будет выше 1,7%, так как с начала года начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора в связи с переходом на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сегодня, 24 декабря, должно состояться заседание экспертного совета в министерстве тарифного регулирования и энергетики области, на котором планируется утвердить тариф на вывоз мусора для всех кластеров.

Для Челябинского кластера (ООО «ЦКС») ведомство предлагает установить тариф 53,08 рубля с человека для многоквартирных домов и 40,98 рубля – в индивидуальных домах. Сам оператор предлагал 106,93 рубля и 82,56 рубля соответственно в МКД и ИД).

Для Карабашского кластера (регоператор также ООО «ЦКС») тариф может составить 74,37 рубля и 57,42 рубля для МКД и ИД соответственно (предлагалось 104,17 и 80,42 рубля), для Кыштымского кластера (оператор - ООО «Спецсервис») - 63,22 рубля и 48,81 рубля (предложения регоператора 88,38 и 68,23 рубля).

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/povyshenie-tarifov-zhdet-yuzhnouralcev-uzhe-s-nachala-goda