Подарки от приставов. Южноуральцы смогут узнать о своих долгах на вокзалах и в ТРК

Судебные приставы проведут всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах».

Акция пройдет в среду, 26 декабря. Южноуральцам напомнят о долгах, научат пользоваться электронными ресурсами службы судебных приставов. Сервисы помогают получать информацию о наличии задолженности и оплачивать ее онлайн.

Судебные приставы откроют пункты в ТРК «Горки», на железнодорожных вокзалах в Челябинске, Троицке и Златоусте. Также информационные кабинеты будут работать в торговых комплексах, МФЦ, на крупных предприятиях по всей области, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

http://echochel.ru/news/2018/12/25/77858/