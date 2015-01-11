Подарки от приставов. Южноуральцы смогут узнать о своих долгах на вокзалах и в ТРК

Судебные приставы проведут всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах».
Акция пройдет в среду, 26 декабря. Южноуральцам напомнят о долгах, научат пользоваться электронными ресурсами службы судебных приставов. Сервисы помогают получать информацию о наличии задолженности и оплачивать ее онлайн.
Судебные приставы откроют пункты в ТРК «Горки», на железнодорожных вокзалах в Челябинске, Троицке и Златоусте. Также информационные кабинеты будут работать в торговых комплексах, МФЦ, на крупных предприятиях по всей области, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
http://echochel.ru/news/2018/12/25/77858/
Ключевые теги: долги, приставы, трк мфц.
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