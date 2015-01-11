Государственная услуга по добровольной дактилоскопии доступна каждому

Дактилоскопия - это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, то есть отпечатки пальцев. Добровольная дактилоскопическая регистрация нужна, прежде всего, для идентификации личности.

Государственная услуга добровольная дактилоскопическая регистрация проводится в целях защиты интересов человека, обеспечения его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче и утери документов, при несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, имеющих расстройства психики. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия может помочь родственникам больного найти пропавшего члена семьи.

В крайнем случае, добровольно задактилоскопированный гражданин может в любой момент написать соответствующее заявление, и в течение месяца его отпечатки будут изъяты и уничтожены.

Совершенно напрасными являются опасения незаконного использования личных данных граждан. Государственные органы обеспечивают сохранность сведений, составляющих дактилоскопическую информацию, в режиме служебной тайны. Должностные лица несут административную и уголовную ответственность за нарушение правил ее хранения и незаконное использование. При таком условии хранения и использования дактилоскопической информации исключается возможность ее искажения и несанкционированного доступа к ней.

Начальник Отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Ирина Панина поясняет, что для прохождения добровольной дактилоскопической регистрации необходимо обратиться по адресу пр. Ленина, 40 в окно 1 или 2 отдела по вопросам миграции.

При себе необходимо иметь паспорт, а для детей, не достигших 14-летнего возраста - свидетельство о рождении. Для дактилоскопической регистрации недееспособных граждан потребуется документ, подтверждающий их недееспособность. Опекуны или попечители также

предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.