В Челябинской области последние дни уходящего года будут снежные

В предстоящие два дня, 29 и 30 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет снег, слабые метели.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в рабочую субботу в дневные часы синоптики обещают минус 8-13 градусов. В воскресенье – минус 14-19 градусов. В ночные часы – минус 18-23 градуса. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

29 декабря по народному календарю Агей Инесей.

На Агея (Аггея) Инесея наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения. Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

30 декабря - Данилов день.

Наши предки говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым. В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу». Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми. Если же началась метель — это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться.

Именины в этот день: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

http://uralpress.ru/weather/298751