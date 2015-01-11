Новогодние гонорары артистов сопоставили со стоимостью жилья в Челябинске

Эксперты агентства недвижимости N1.RU сопоставили гонорары ряда представителей российского шоу-бизнеса за выступления на новогодних корпоративах со стоимостью жилья в Челябинске.

Для расчётов взяли только стоимость выступления артистов длительностью около часа во второй половине декабря без учета райдера – дополнительных затрат на перелёт, гостиницу, питание, охрану и прочее. Информация о сумме гонорара была получена от официальных представителей звёзд. Это Вера Брежнева, Ольга Бузова, Алексей Чумаков, а также группы «Руки вверх!» и «Дискотека авария».

В результате самым высоким оказался гонорар у группы «Руки вверх!». Стоимость 45-минутного выступления этого коллектива обойдётся заказчику примерно в 5 млн руб. За эту сумму можно купить сразу две обычных двухкомнатных квартиры в центре Челябинска, либо «трёшку» в жилом комплексе комфорт-класса.

Примерно такое же выступление Веры Брежневой обойдется в 4,2 млн руб., что сопоставимо с ценой обычной трёхкомнатной квартиры в Центральном районе города, или двух недорогих двухкомнатных.

Ольга Бузова, Алексей Чумаков или «Дискотека Авария» обойдутся устроителям примерно в 2 млн. руб. За эти деньги в Челябинске можно купить обычную «двушку» в большинстве районов города. Средняя цена такой квартиры на конец года составила 2,17 млн руб.

http://www.chel.aif.ru/society/eksperty_sravnili_gonorary_artistov_so_stoimostyu_zhilya_v_chelyabinske