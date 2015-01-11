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Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

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3 Секреты манипуляции Табак

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

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Что поставить на стол в год Желтой Земляной Свиньи

Новый год — любимый праздник россиян. Его ждут и с размахом отмечают в каждом доме. И перед каждым застольем встает вопрос: «Что приготовить, да еще и так, чтобы это подходило животному, год которого наступает?». 

ЧТО ЖДЕТ НАС В ГОД СВИНЬИ (КАБАНА)

2019 год будет годом Желтой Земляной Свиньи (собака в прошлом году, кстати, была такая же). Как говорят, свинка — это символ благосостояния, крепкой семьи и доброты. Она трудолюбива, весела и искренна, любит практичные решения, ценит домашний уют. Так что стол в эту новогоднюю ночь должен быть не просто разнообразным (хрюшка любит вкусно покушать), но и красиво оформленным. Цвета для украшения стола стоит использовать натуральные, близкие к желтому и коричневому. А еще, всю еду желательно приготовить самому, чтобы угодить Свинье.

КАКИЕ БЛЮДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА СТОЛЕ В НАСТУПАЮЩИЙ ГОД СВИНЬИ

На самом деле, год Свиньи — это раздолье для тех, кто любит покушать, ведь символ года всегда готов полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Но это не значит, что стол должен ломиться от тяжелой жирной пищи. Наоборот, Кабан любит зелень, а также крупы, орешки. Поэтому стандартные салаты вроде оливье и селедки под шубой можно приготовить, но немного, а на стол поставить еще и овощной салат с зеленью.

В качестве основного блюда можно сделать шашлык из курицы в духовке, нанизав крупные куски мяса на шпажки. Вместе с мясом можно запечь и овощи. Еще одним вариантом основного блюда может стать вок с курицей или морепродуктами. Для того чтобы побаловать свинку, можно приготовить рис на гарнир (любовь к крупам!). А если рис не входит в ваши планы, просто поставьте на середину стола небольшую мисочку с пшеном, чтобы задобрить символ года.

Свинья очень ценит вкусную и качественную пищу, но и не забывает о том, что новогодний стол должен быть красиво оформлен. Для того чтобы соблюсти цветовую гамму Желтой Земляной Свиньи, можно украсить закуски и салаты сыром или яичным желтком, а также дольками лимона или мандарина.

Не стоит забывать и о десерте. Свинья любит баловать себя вкусной едой, поэтому сладости и фрукты обязательно должны быть на столе. Но важно помнить о том, что очень жирные десерты лучше не употреблять, отдав в новогоднюю ночь предпочтение легким вкусностям.

ЧТО ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ В НОВЫЙ ГОД 2019

Существует поверье, что свинину в год Кабана лучше не ставить на новогодний стол, но это мнение спорное. Запекать молочного поросенка, скорее всего, не стоит, а вот мясная нарезка или приготовленное в духовке мясо не возбраняются.

Нужно соблюсти только одно важное правило: никаких полуфабрикатов, а также еды, которая была заказана из ресторана. Этого поросенок не любит. Лучше приготовить простые, но вкусные блюда дома. В остальном в год Свиньи практически нет ограничений. Поменьше жирной пищи, побольше разнообразия овощей.

А еще хрюшка не любит, когда уставшая и замученная хозяйка садится за стол. Постарайтесь распределить время и минимизировать хлопоты, отдохнуть перед Новым годом и встретить его свежими и бодрыми.

КАКИЕ НАПИТКИ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ К СТОЛУ

Для того чтобы Новый год запомнился не болью в голове утром 1 января, необходимо с умом подойти к выбору игристого вина. Эксперты Роскачества составили список игристых вин от российских производителей, которые соответствуют всем вкусовым требованиям.

Для проведения исследования была собрана комиссия, в нее вошли 22 российских и 2 международных эксперта, с большим опытом в сенсорной оценке вин. Для оценки использовалась принятая во всем мире органолептическая оценка.

Вот десять лучших игристых вин, произведенных классическим методом, по мнению комиссии:

Качество российского вина определенно растет. Я помню, как обстояли дела 20 лет назад, и с тех пор в России все полностью изменилось: здесь, на юге страны, появилось очень хорошее игристое вино. Конечно, нужно развиваться дальше, виноделам есть куда расти, но уже сейчас, в ходе работы на Винным Гидом России, мы отметили для себя чистоту российских игристых вин.

— прокомментировал итоги профессор, лауреат Нобелевской премии, эколог и винодел Риккардо Валентини.

Руководствуясь этим списком, вы можете выбрать на свой стол напиток, который порадует вкусом и качеством. Но не забывайте, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ, ЕСЛИ «ОЛИВЬЕ» НАДОЕЛ

На вопрос о том, что приготовить на Новый год, иногда хочется сразу добавить: «Только не оливье». Излюбленный майонезный салат многим приелся, и новогодний стол давно требует разнообразить его. Необычные и вкусные блюда для праздничного застолья предложили несколько шеф-поваров для РИА Новости.

Многие шефы готовят как традиционные новогодние блюда, так и необычные вкусности из разных национальных кухонь. Основные рекомендации: лучше всего использовать сезонные фрукты и овощи, чтобы не есть безвкусные и водянистые плоды, которые не принесут пользы и удовольствия. А также о том, что нужно с пользой провести праздничные дни, не тратя время на традиционные ритуалы, если вы не хотите их соблюдать.

Только представьте: вместо того, чтобы толпиться в пробках и очередях за подарками, тратить время, деньги и силы на странную атрибутику в виде определенной еды, украшений, каких-то почему-то обязательных действий, ненужных мелочей, вы просто проводите время так, как считаете нужным, следуя зову своего сердца. На столе оказывается то, что вам нравится безотносительно происходящего вокруг. Это ли не настоящее чудо!

— отметил шеф-повар скандинавской кухни Станислав Песоцкий.

А мы, основываясь на рекомендациях о необычных блюдах от шефов и добавив к ним несколько своих вариантов, предлагаем на выбор несколько рецептов салатов со всего мира. Попробуйте приготовить какой-нибудь из них вместе (или вместо!) «Оливье».

1. Картофельный салат с копченой рыбой и свеклой

2. Овощной салат с курицей, мандаринами и авокадо

3. Салат с семгой и брокколи

4. Теплый картофельный салат с маслинами и перцем

5. Скандинавский салат из свеклы с рукколой

6. Теплый салат с запеченным перцем и пастой

7. Турецкий салат с булгуром

8. Вьетнамский крабовый салат с жареной вермишелью

9. Испанский салат

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСТОЛЬЯ

Каждый из нас знает фразу: «Не трогай, это на Новый год», а перед праздничным ужином многие вообще пропускают обед, чтобы как следует покушать ночью. Обилие непривычной жирной пищи, алкоголь и сладкое — все это заставляет на утро чувствовать боль и тяжесть в животе.

Чтобы избежать подобного ощущения, нужно руководствоваться простыми советами.

 

Лучше придерживаться обычного режима, тогда и вечером не будет сильного голода, когда захочется съесть все, что есть на столе. Необходимо делать перекусы, чтобы к полуночи чувствовать себя хорошо и уверенно. А если все таки хочется попробоватькаждое блюдо, то нужно постараться соблюсти норму объема. Не съедать больше пищи, чем вы съедаете обычно. Стоит помнить, что наш желудок имеет определенный объем, если скушать больше, то дискомфорта не избежать.

 

— рассказала сайту «Первый областной» главный специалист-диетолог министерства здравоохранения Челябинской области Людмила Красногорова.

 

Помните, что залогом здорового новогоднего застолья является умеренность, не переедайте и относитесь с уважением к своему организму.

https://www.1obl.ru/articles/sovety-redaktsii/chto-postavit-na-stol-v-god-zheltoy-zemlyanoy-svini/

Ключевые теги: год свиньи, Новый Год, праздник, приметы.

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