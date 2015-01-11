Петицию о расселении магнитогорской многоэтажки подписали почти 80 тысяч человек

В первые дни нового года один из магнитогорцев создал петицию в интернете

Она адресована губернатору Челябинской области, главе города и начальнику управления архитектуры.

«От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому не куда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», — говорится в обращении.

За расселение проголосовали уже 77 тысяч человек.

Тем временем специальная комиссия обследовала дом, и смещений выявлено не было. Снести решили только остатки седьмого и восьмой подъезд, пятый и шестой отремонтировать. А дом разделить на две части. Однако окончательное решение будет принято после повторного обследования дома. К слову, Владимир Путин, когда приезжал в Магнитогорск, на оперативном штабе отметил: дом нужно расселять при малейших сомнениях в безопасности его жителей.

В пострадавшем доме около 600 квартир. По самым скромным подсчетам, чтобы обеспечить жильем всех, необходимо 1,5 миллиарда рублей.

http://www.magcity174.ru/news/49801-peticiju-o-rasselenii-mnogojetazhki-podpisali-pochti-80-tysjach-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop