Записки архитектора: история озёрского «Прометея»

По отношению к Озёрску часто употребляется словосочетание «город с особой судьбой». Возможно, кому-то оно набило оскомину. Тем не менее наш город особенный, начиная от специфики направления градообразующего предприятия и заканчивая особым расположением улиц, необычными зданиями и памятными местами.

И люди здесь работали и работают неординарные. Знакомьтесь, Владимир Бешкильцев, человек, внесший свой вклад в архитектурный облик Озёрска.

В. С. Бешкильцев в 1984 году закончил Свердловский Архитектурный институт. С 1984 по 2006 годы работал в Уральском отделении ВНИПИЭТ архитектором, начальником группы, ведущим архитектором-экономистом. 2012-2014 гг. – старший инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации ОГО, в 2015-16 гг. – начальник отдела капитального строительства УКС ОГО, с 2017 года – в «самостоятельном плавании». Член Союза архитекторов РФ.

Владимир Сергеевич поделился своими воспоминаниями о том, как создавались скульптурные композиции и архитектурные объекты, какие здания могли бы появиться в городе, но не появились по разным причинам. В этом материале - рассказ о памятнике Первопроходцам, или «Прометее», установленном на площади имени Б. В. Броховича, ранее Комсомольской.

«1988 год, мне двадцать с гаком лет, я на совещании производственного объединения «Маяк». Борис Васильевич Брохович ставит задачу: к 40-летию комбината должен стоять памятник Первостроителям. Почему я? Состоялся конкурс на эскиз архитектурной концепции, я выиграл.

Резонный вопрос: почему именно такой памятник? Это памятник славы. Тема колонны с героем идет из Древней Греции, Рима, ей 2500 лет. Воспринимается как символ триумфа, победы. Вспомните колонну Траяна в Риме, Александрийский столп Санкт-Петербурга. Ставились они в центре форума, то есть площади, и «держали» пространство. Почему колонна 13 метров высотой, а памятник - 5 метров? Применен принцип «золотого» сечения, высчитанные пропорции, заложенные опять-таки Витрувием,

Палладио (Древний Рим, Возрождение). Название «Прометей, принесший огонь» – тоже из Древней Греции.

Делался макет, создавался фотомонтаж, рассматривались чертежи колонны и основания. Все пришлось доказывать, и не один раз, и на повышенных тонах солидным, раздраженным на молодого сопливого специалиста дядечкам с «Маяка». Точку в дискуссии поставил Брохович: «Чёрт с вами, делайте, как хотите, но чтобы было хорошо!» (строгим голосом). Решение было принято, оставалось четыре месяца сумасшедшей работы – одновременно идет проект, стройка, заказ камня, скульптуры. Брохович умел заставить работать. Называется такой стиль - «работа с листа».

Почему такое основание и колонна довольно сложной формы? Древнеримские основы композиции соединились с символом пучка графитовых стержней, выходящих из крышки реактора. Кто-то (например, Д. А. Овакимян) увидел в колонне друзу уральского хрусталя. Правильно. Образ должен напоминать своё, личное каждому. Это не предвыборный плакат, это надолго…

В глубину колонна уходит на 12 метров в землю, облицована гранитным камнем. Именно камнем толщиной 7-10 см, со швами из свинца. Не потому, что рядом химкомбинат «Маяк». Так делали набережные Венеции, Петербурга, Лондона, начиная с 16 века. Запомнил на всю жизнь куратора УКСа Логунова (светлая память). Размеры не совпали, за три дня до открытия привез с Сибирского карьера на своей «копейке» два последних каменных блока в багажнике, по 80 кг каждый, стойки полетели в дороге. Довез на попутке.

Скульптура работы Александра Гилёва заслуживает отдельного рассказа. Гилёв был выбран в 70-е как автор памятника Курчатову в Челябинске-65. Жил и работал в городе Касли, формовал знаменитое каслинское литье. За Прометея получил новый автомобиль-"шестёрку" за 5000 рублей, сумасшедшие деньги в СССР. Я без зависти, он заработал на нее.

Высотная скульптура (именно на большой высоте) требует намеренного искажения частей тела, лица для правильного восприятия снизу. Поэтому фигуры на Нотр-Даме, на Эрмитаже при съёмке с дрона выглядят пугающе. Это ювелирная работа, высший пилотаж работы с пространством. К сожалению, на памятнике нет подсветки, изначально заложенной в проекте.

В следующих «Записках архитектора» Владимир Бешкильцев поделится мыслями об озёрском здании, которое стёрто с лица Земли…

Подготовила Н. Колянова

Фото памятника: Алексей Женин

Использованы фото из архива В. Бешкильцева