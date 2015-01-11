В Озерске стартует зимний этап студенческой стройки «Мирный атом»

С 10 января по 28 февраля студенты из Челябинской, Томской и Самарской областей примут участие в трудовом проекте «Мирный атом». Более 150 молодых людей из 12 отрядов выполнят общестроительные, демонтажные и штукатурно-малярные работы, сообщает министерство образования.

По итогам деятельности выберут наиболее эффективные коллективы по производительности и отличников в номинации «за безопасный труд». Каждый участник поборется за звание лучшего бойца своего отряда.

Студенты сразятся в зимней спартакиаде, где традиционным мероприятием уже стал кубок генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по хоккею в валенках. Команды покажут свои творческие визитки и примут участие в XII областном фестивале танцев в Челябинске, который пройдет 17 февраля в день официального праздника для движения.

«Зимний этап студенческой стройки – один из элементов подготовки к летнему трудовому сезону в Озерске. Это возможность опробовать различные нововведения и освоить новые площадки и форматы деятельности для более продуктивной работы», – отметил руководитель направления студенческих строительных отрядов центрального штаба Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев.

Челябинская область уже не первый год является организатором масштабной всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». В 2018 году в Озерске трудились более 700 бойцов из 26 регионов России. Летом 2019 планируется привлечение около 800 молодых специалистов, каждый из которых по традиции пройдет конкурсный отбор.

http://pravmin74.ru/novosti/v-ozerske-startuet-zimniy-etap-studencheskoy-stroyki-mirnyy-atom-48823