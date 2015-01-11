Старый Новый год – 2019: история и традиции праздника

В ночь на 14 января в России и некоторых других странах мира отмечается Старый Новый год – неофициальный, но любимый в народе праздник, который получил свое название из-за перехода на так называемый «новый стиль».

Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского – календаря «старого стиля» и григорианского – календаря «нового стиля». Это расхождение в XX-XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Большинство стран Западной Европы перешли на григорианское летоисчисление в XVI-XVIII веках.

В России новый календарь был принят в 1918 году. Декретом Совета Народных Комиссаров от 24 января 1918 года «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени» было установлено считать первым днем после 31 января 14 февраля. При переходе на новое летоисчисление изменилась дата начала Нового года. 1 января по новому стилю приходится на 19 декабря по юлианскому календарю, а 14 января по новому стилю является 1 января по юлианскому календарю.

Православные 14 января поминают Святого Василия Великого – архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре праздник называется Васильев день – он имел важное значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия – его связывали с будущим урожаем и совершали обряд обсевания. Отсюда и название праздника «авсень» или «овсень».

В этот день, по традиции, дети рассыпали по всему дому зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Хозяйка дома собирала зерна с пола и хранила их до посева.

ТРАДИЦИИ СТАРОГО НОВОГО ГОДА

По народной традиции в Васильев вечер хозяйки готовили щедрую кутью, которую, в отличие от постной, заправляли мясом и салом. Миску с кутьей ставили в угол, где стоят иконы. Также хозяйки подавали к столу самые лучшие и вкусные яства. Главным блюдом на праздничном столе считался жареный поросенок – символ плодовитости скота и плодородия земли.

Ночь на 14 января в народе считалась временем разгула нечистой силы. После заката солнца до самой полуночи молодежь и подростки ходили по домам, отгоняя нечисть песнями и желая хозяевам счастья, здоровья и удачи. В ответ хозяева одаривали их пирогами, конфетами и другими сладостями. Считалось, что деньги давать нельзя – с ними можно отдать благополучие в доме.

В ночь с 13 на 14 января незамужние девушки собирались вместе, чтобы погадать на суженого. Однако в Старый Новый год можно было не только нагадать свою любовь, но и узнать будущее, приманить к себе счастье или же «поймать» удачу при помощи различных ритуалов. В народе считали хорошей приметой, если в гости придет посторонний мужчина. Это сулило лад в дом и финансовых делах.

https://dostup1.ru/society/Staryy-Novyy-god--2019-istoriya-i-traditsii-prazdnika_112677.html