Адвокат Цыбко заявил, что экс-сенатора избили в колонии

Адвокат осужденного за получение взяток экс-сенатора от Челябинской области Константина Цыбко Анатолий Дмитриев сообщил, что его подзащитного избили в ИК-11 в Кирово-Чепецке (Кировская область), где тот отбывает наказание.

Инцидент произошел еще 5 сентября 2018 года, но был выявлен в конце декабря после просмотра видео в суде. На записи, по словам адвоката, один из сотрудников колонии применил насилие к экс-сенатору, ударив его. После обследования у Цыбко был диагностирован разрыв кисты почки, сообщил Дмитриев «Интерфаксу». Адвокат обратился в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Кировской области.

Напомним, бывший член Совета Федерации Константин Цыбко 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.+

Осенью 2018 года Цыбко объявил голодовку, выступая против издевательств в колонии, его вес упал с 80 до 59 кг.

https://dostup1.ru/society/Advokat-Tsybko-zayavil-chto-ex-senatora-izbili-v-kolonii_112717.html