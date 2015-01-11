Накануне выбора

В конференц-зале Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска состоялась первая в этом календарном году встреча учителей начальной школы – участников городского методического объединения учителей «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Уже не первый год Духовно-просветительский центр «Первоцвет» предоставляет любую необходимую помощь в преподавании курса «Основ православной культуры» в школах Озёрска.

С 2012 года в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в неделю (всего за год 34 часа).

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:

• Основы православной культуры;

• Основы исламской культуры;

• Основы буддийской культуры;

• Основы иудейской культуры;

• Основы мировых религиозных культур;

• Основы светской этики.

Уже сейчас родители третьеклашек должны выбрать один из модулей, который дети будут изучать в IV классе.

Собравшиеся в «Первоцвете» учителя III классов обсудили регламент родительского собрания по выбору модуля из курса ОРКСЭ, нормативную базу и наиболее распространенные мифы, касающиеся этого предмета.

После приветствия настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерея Димитрия ШОРИНА, который поздравил педагогов с наступившими праздниками и напомнил собравшимся, что необходимые учебники и рабочие тетради по предмету «Основы православной культуры» переданы в школы, выступили Елена Михайловна ШОРИНА, координатор Центра «Первоцвет», Галина Владимировна СЕМЁНОВА, педагог шк. №29, Наталья Алексеевна ПОЛУБЕХИНА, сотрудник управления образования администрации Озерского городской округа.

Было рассказано о Духовно-просветительском центре «Первоцвет» и той методологической работе, которая осуществляется в «Первоцвете» в рамках помощи педагогам, преподающим ОРКСЭ, об участии озерских школьников во Всероссийской олимпиаде по «Основам православной культуры», о возможности участия учителей в профессиональных конкурсах «За нравственный подвиг учителя» и «Лучший учитель ОПК», об участии обучающихся в муниципальном Пасхальном фестивале, подводящем итог курса.

Следует отметить и то, что и среди педагогов, и среди родителей приходит понимание того, что ОРКСЭ – сугубо культурологический предмет, абсолютно приемлемый в так называемых светских учебных заведениях (что, кстати, давно подтверждено практикой во многих странах мира).

Духовно-просветительский центр «Первоцвет» г.Озерска готов и дальше по мере необходимости оказывать поддержку педагогам в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Александр Волынцев