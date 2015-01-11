Знаменитого рестлера Джеффа Монсона прооперировали в Миассе

Известному спортсмену Джеффу Монсону 14 января сделали операцию в Миассе.

Боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира по рестлингу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, а с недавних пор – российский гражданин и депутат Красногорского городского округа Джефф Монсон признался, что боли его беспокоили давно. В последнее время он даже с трудом ходил и потому решился на хирургическое лечение.

«Для нас большая честь – оказать медицинскую помощь легендарному "Снеговику". Но хочу подчеркнуть, что на операционном столе для врачей нашей клиники нет деления на особых или простых пациентов. Так же, как и на тех, кто лечится по полису ОМС или платит за операцию сам», – говорит генеральный директор клиники Степан Фирстов.

Свой полис обязательного медицинского страхования Джефф Монсон получил в Челябинске. Напомним, боец дважды приезжал в столицу Южного Урала в качестве гостя международного турнира по смешанным единоборствам, проводил мастер-класс для юных спортсменов. В прошлом году Джефф начал прихрамывать, после чего решил заняться своим здоровьем.

«Операция по замене тазобедренного сустава длилась 45 минут. Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге – все это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, пациент идет на поправку, начат процесс реабилитации», – рассказал оперировавший Монсона травматолог-ортопед Андрей Филиппов, кстати, родившийся в один день со своим знаменитым пациентом.

По словам представителей клиники, несмотря на звездный статус, Джефф с большим почтением относится к докторам, медсестрам, всему медицинскому персоналу. И с гордостью говорит всем, что его сын Джошуа учится на врача общей практики, а сам он по первому образованию – психолог.

https://dostup1.ru/medicine/Restlera-Dzheffa-Monsona-prooperirovali-v-Miasse_112746.html