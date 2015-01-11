Для Крещенских купаний будут созданы все условия

В этом году прорубь для омовения озерчан в православный праздник «Крещение Господне» традиционно будет размещена на акватории городского пляжа «Нептун», в районе КРЦ «Айвенго».

Соответствующее постановление подписано в администрации Озерского городского округа: в документе помимо места расположения деревянной конструкции для погружения в воду обозначена ответственность различных подразделений за организацию массового мероприятия.

В частности, управлению по делам ГО и ЧС надлежит заранее произвести замеры толщины льда на озере Иртяш, оборудовать спасательный пост, а также обустроить места для переодевания и обогрева людей. Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» будет обеспечивать безопасность населения при проведении купания с 21.00 час. 18.01.2019 до 03.00 час. 19.01.2019. Подготовкой площадки (очисткой ее от снега) займутся УКСиБ и МБУ «Парк культуры и отдыха».

Власти предупреждают: выезд на лед на автотранспорте запрещен.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38125/