Символика РФЯЦ – ВНИИТФ вернулась из космического путешествия

Герой России, космонавт Роскосмоса, командир 55/56-й международной космической экспедиции Олег Артемьев в канун Нового года передал заместителю директора РФЯЦ – ВНИИТФ Вадиму Абакулову побывавшие в космосе флаг, вымпелы и конверт с символикой ядерного центра.

Встреча состоялась в Звёздном городке.

«Во время рабочей поездки в Москву я посетил Звёздный городок, чтобы поздравить Олега Артемьева с предстоящим днем рождения и наступающим Новым годом. Олег Германович вручил символику нашего предприятия, отметив, что был рад сотрудничеству. Я также сообщил Олегу Артемьеву, что он избран Почётным гражданином Снежинска. Космонавт был приятно удивлен и обещал еще раз приехать в город», − рассказал Вадим Абакулов.

Атрибутика РФЯЦ – ВНИИТФ находилась на орбите с 23 марта по 4 октября 2018 г., о чем свидетельствуют печати станции и экипажа. Также Олег Артемьев вернул и неофициальный символ нашего города – Снежика, который в полете выполнял функции индикатора невесомости.

Напомним, что Олег Артемьев побывал в Снежинске в 2016 году. Он провел несколько встреч со школьниками, студентами и научными работниками ядерного центра. Тогда же космонавт пообещал доставить на околоземную орбиту символы города и градообразующего предприятия.

В ноябре 2018 года решением собрания депутатов Снежинского городского округа Олегу Артемьеву за высокие заслуги перед страной, укрепление дружбы и сотрудничества города Снежинска с космическим отрядом Роскосмоса было присвоено звание Почётного гражданина города Снежинска.

Справка:

Вторая космическая экспедиция Олега Артемьева стартовала в марте 2018 г. В рамках российской части программы 16 августа космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев совершили выход в открытый космос. Продолжительность их пребывания за пределами МКС составила 7 ч 46 мин. Кроме того, члены экспедиции провели около 60 различных научно-прикладных исследований, среди экспериментов: «БТН-Нейтрон» (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов), «Дубрава» (мониторинг лесных экосистем), «Ураган» (снижение ущерба и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф) и др. Экспедиция МКС-55/56 завершилась 4 октября.

http://www.chel.aif.ru/society/simvolika_rfyac_vniitf_vernulas_iz_kosmicheskogo_puteshestviya