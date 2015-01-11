Спасатели измерили толщину льда на акватории пляжа «Нептун»

Накануне, 16-го января, спасателями были произведены замеры толщины льда на акватории городского пляжа «Нептун» в р-не КРЦ «Айвенго» спасателями были произведены замеры толщины льда на акватории городского пляжа «Нептун» в р-не КРЦ «Айвенго» в месте оборудования купели.

Толщина льда в точках замера составила 65, 67 и 70 см. Лед такой толщины безопасен для проведения массовых мероприятий.

Между тем, муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Каждому, кто решится искупаться в оборудованной купели, следует четко оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Рекомендуем заранее посетить врача и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Зимнее плавание не рекомендуется людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

* воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

* сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

* центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

* периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

* эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

* органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

* органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

* мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

* желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

* кожно-венерические заболевания.

Правила погружения:

* Перед погружением измерьте давление: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое - судороги и опасность потери сознания в воде.

* Перед погружением в купель не выпивайте ни капли спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. Трезвым необходимо быть как до купания, так и после него.

* Для повышения собственной холодоустойчивости можно за полтора-два часа до крещенского «заплыва» съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного черного хлеба или кусочком лимона.

* Охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.

* Перед тем как окунаться, разогрейте тело. Пробежитесь, сделайте пару упражнений на разогрев. Тело должно входить в воду не резко, а в среднем темпе.

* Находитесь в воде не дольше 1 - 2 минут (новичкам достаточно 10 секунд).

* Как правило, в крещенские морозы температура опускается намного ниже нуля. А вода в проруби имеет температуру выше нуля. Соответственно самый холод вы ощутите не в проруби, а при вылезании из неё. Когда вылезете, разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.

Убедительная просьба:

* не совершать купание в местах, не оборудованных для этой цели!

* не допускать купание детей без присмотра взрослых!

* не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения!