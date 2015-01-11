Метели, туманы и гололедица придут на Южный Урал 18 января

В пятницу, 18 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах – слабые метели, туманы, на участках дорог возможна гололедица.

Ночью температура воздуха опустится до 14-19 градусов, в низинах – до 19-24, в горах ожидается минус 9-14. Днем потеплеет до 4-9 градусов, в низинах прогнозируется минус 10-15. Отдельные порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Meteli-tumany-i-gololeditsa-pridut-na-Yuzhnyy-Ural-18-yanvarya_112833.html