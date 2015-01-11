Озерчанин подрезал на BMW, схватился за пистолет: дорожный конфликт в Челябинске

23 января во время дорожного конфликта около Торгового центра водитель BMW выстрелил в оппонента и уехал. Задержали мужчину на следующем перекрёстке сотрудники дорожно-патрульной службы.

— Утром водитель «Бэхи» подрезал меня на дороге и в результате конфликта выстрелил в меня из пистолета и уехал! — рассказал Максим. — Это было в 9:15 утра на пересечении улиц Каслинской и Братьев Кашириных. По счастливой случайности у Дворца спорта «Юность» стоял на светофоре патруль ДПС, поэтому мужика удалось сразу задержать. Сотрудникам автоинспекции он заявил, что оружие газовое! Потом полиция подъехала, постояли немного, оформили что нужно и в 11 часов поехали в отдел полиции Центрального района.

— Происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, — сообщила сотрудник пресс-службы городского управления МВД Алина Пирогова. — По предварительным данным, стрельба произошла в результате дорожного конфликта. Предположительно, один из участников применил светошумовой пистолет. Сейчас мужчина находится на медосвидетельствовании.

В конце декабря прошлого года около ТРК «Слон» в Миассе Mercedes, в котором ехали двое 20-летних парней, подрезал Porsche, выезжавший с парковки. Водитель Mercedes пропустил вторую иномарку, но та остановилась через несколько метров, перегородив дорогу. Конфликт перерос в то, что водитель и пассажир Porsche избили и подстрелили из травматического пистолета водителя и пассажира второй иномарки, угрожая отобрать у студентов автомобиль. В полиции уточнили, что стрельба была из травматического пистолета.

Отец одного из пострадавших студентов предоставил 74.ru видео начала конфликта, на котором видно, что его сын Демид за рулём Mercedes пытается уехать с места, а человек из Porsche пинает его машину.

Позже стало известно, что конфликт обернулся против студентов: в полиции возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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