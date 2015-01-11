Сотрудники отдела по вопросам миграции напоминают гражданам о возможности получения государственных услуг через Единый портал

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск напоминают о возможности выгодно запланировать оформление заграничного паспорта через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с действующим законодательством, при оплате госпошлины на сайте Единого портала сумма платежа уменьшается на 30%. Срок действия скидки продлен до 1 января 2021 года. Таким образом, размер государственной пошлины оплачиваемой заявителями на Едином портале за выдачу заграничного паспорта сроком действия 10 лет составит 3500 рублей вместо установленных 5000 рублей, за выдачу заграничного паспорта сроком действия 5 лет составит 1400 рублей вместо 2000 рублей.

Срок оформления заграничного паспорта по месту жительства составляет 1 месяц, по месту пребывания до 3-х месяцев.

Информация о перечне необходимых документов размещена на сайте 74мвд.рф в разделе «Государственные услуги».