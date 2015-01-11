«Серебряное копытце» стало золотым для театра

Озерский театр кукол «Золотой петушок» принял участие в Первом областном фестивале-конкурсе на лучший новогодний спектакль для детей «Морозко» и получил самую высокую оценку.

Учредителями «Морозко» выступили Министерство культуры Челябинской области и Челябинское отделение «Союз театральных деятелей Российской Федерации».

Областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей проводился впервые. В нем приняли участие профессиональные театры и филармония Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Число заявленных спектаклей можно считать рекордным – 17 конкурсных премьер. Озерский театр кукол представил на конкурс сказку «Серебряное копытце».

В состав жюри «Морозко» вошли челябинские журналисты и критики, организаторы фестивалей: Андрей Ваганов, Майя Брандесова, Людмила Фёдорова и Светлана Бабаскина - опытные, компетентные эксперты. Тем интереснее было услышать их мнение о фестивале и впечатления от спектакля после его просмотра. На встрече жюри с актерами, руководителями театра кукол и начальником управления культуры администрации Озерского городского округа Светланой Пивоваровой состоялся важный и полезный для всех разговор.

Первым начал обсуждение Андрей Ваганов, он отметил, что в целом театры стали серьезнее подходить к новогоднему репертуару. Похвалив интермедию у елки нашего театра кукол, назвав Деда Мороза (он же артист театра Игорь Шестаков) лучшим на Руси, о «Серебряном копытце» он отозвался в превосходной степени:

- Озерский спектакль выделяется из общей череды спектаклей своей чарующей снежностью. То, что в основе русские песни - очень знаково, они задают ритм, интонацию, Бажовский слог с ними очень сливается и дает мощный заряд русской энергии».

Людмила Федорова:

- Серебряное копытце» удивительная история. Спектакль есть! Цельный, органика в нем потрясающая. Когда выходят артисты душа замирает, куклы замечательные. Мне очень понравился спектакль, завораживающие голоса сказителей, живой и кукольный план органично сочетались. Все интересно, куклы и сценография необыкновенные, а песнопения просто великолепные. Хороший глоток родниковой воды!».

Светлана Бабаскина:

- Я сидела и наслаждалась уральским сказом, упивалась русским текстом, купалась в его подаче! То, что сделали ваши постановщики, приводит в восторг: точно передана неторопливость Бажовского текста, которая хорошо подхвачена музыкальным оформлением. Язык Бажовский. точный. яркий. «Серебряное копытце» - это спектакль-откровение и наслаждение. Северное оформление, исполнители чудо, свет - красота. Все замечательно. Хочется смотреть еще, чтобы разглядывать детали, услаждать сердце.

Майя Брандесова:

- Спектакль «Серебряное копытце» - тема особая. Бажов – величайший русский классик. Магический реалист, наш Маркес. Многие ошибочно принимают его сюжеты за сказку, а это именно сказы - очень глубокие и серьезные. Я рада, что спектакль театра кукол по-настоящему Бажовский. Постановщики почувствовали и смогли передать мифологическую основу, магию ушедших народов Урала. Сон Даренки заслуживает отдельной премии. Он придуман талантливо и ярко, оживают энергетические эманации, потому что это сон и это дух. Крутящиеся как мандолы снежинки - это мистерия древняя шаманская. Сказочные образы обволакивают Даренку, пропускают во врата Истины. Театр открыл мне образ магической кошки, именно Муренка творит микромир старика и девочки. Кошка создала волшебный семейный круг.

Юлия Клепикова, директор театра кукол:

- «Серебряное копытце – настоящая новогодняя сказка с подарками. Кокованя дарит девочке дом, семью. Даренка (уже в имени - дар) - приводит его к достатку - к ней же козлик пришел. Козлик - дарит самоцветы, а кошка с ним договорилась, чтобы сделать подарок девочке. Чудесная тема! Дари другому счастье и мир станет прекраснее.

Озерский театр кукол получил высокую оценку на фестивале «Морозко» - диплом лауреата конкурса «Лучший спектакль в театре кукол».

Отдельный Диплом был вручен Сергею Гальперину «За многогранность творчества» в спектакле «Серебряное копытце» (композитор, режиссер-постановщик, роль Сказителя).

Спектакль «Серебряное копытце» станет украшением афиши театра кукол на долгие годы. Это настоящий подарок к 135-летнему юбилею Павла Петровича Бажова (родился 27 января 1879 года в уральском городке Сысерть).

В фестивале-конкурсе «Морозко» также принял участие Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»: его актеры Анастасия Шевченко и Андрей Сюськин были отмечены дипломами за лучшую женскую и мужскую роль второго плана.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38225/