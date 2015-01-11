Жаркая афиша на холодный уикенд!

Ох, и морозно в этот уикенд! Если вы по этой причине остаётесь дома, в Озёрске, то это даже к лучшему - в выходные ожидается очень насыщенная развлекательная программа!
В выходные:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны
26 января
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
Спектакль "Сказка о глупом мышонке", 3+
11-00 Бильярдный клуб «Баскервиль»
Коммерческий парный турнир по Пирамиде свободной.
11-45 Болото Гаражкуль. Заводь у гаражей (рядом с АЗС Лукойл в пятнашке).
1 этап Открытого чемпионата Озерского городского округа (ОЧОГО) "Ледовая дуэль-I"
13-00 стадион «Труд»
Чемпионат Челябинской области по хоккею с шайбой
«Маяк-Гранит» - «Метеор-Сигнал» (г.Челябинск)
14-00 и 15-15 кск «Лидер»
Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа). «Ракета» – «Авангард» и «Озёрские лайки» - «Фортуна-2»
16-30 и 18-00 кск «Лидер»
Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа) I группа: «Восход – Кудесник» и «Фортуна – Спутник».
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Песочница"(16+). Эта пьеса о «свирепых, трагикомичных отношениях между полами», вызванных абсолютным «непониманием между Он и Она». Он с увлечением играет в свои суровые мужские игрушки. Она входит в его жизнь, то бишь, песочницу, незаметно, но необратимо подчиняя себе его мир.
19-15 и 20-30 кск «Лидер»
Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. «Точка Роста» - «Кварц-Академия» и «Спартак» - «Энергия».
27 января
10-00 и 11-30 кск «Лидер»
Волейбол Первенство Озерского городского округа, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. «Неместные» – «Бригада-44» и «Зенит-Озерск» - «ХСК»
11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Сказка про хитрую лисичку" для детей 3+
Это захватывающая история о проделках лисички, которая сумела всех перехитрить. О глуповатом и доверчивом волке, каждый раз попадающем впросак. О любопытном зайчишке и простодушном старике, доброта и сердечность которого не оставит равнодушным никого.
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Морозко» (4+) Хорошо знакомая сказка на этот раз обошлась без единого отрицательного персонажа. Даже мачеха не выглядит такой уж «злыдней». В лесу пошаливают забавные «чудики» - Кикимора с Лешим, а Дед Мороз ласково их журит. Неизменным в «Морозко» осталось главное: награда всегда находит своего героя, а добро обязательно побеждает зло!
12-00 ДК «Маяк
Новая программа Ансамбля народной песни «Аюшка» - зимняя скоморошина «Петрушка»
13-00 Ледовый городок на пр.Карла Маркса
Театрализованная интерактивная программа «Эх, ухнем!». Закрытие ледового городка!
15-00 Центральная городская библиотека
Открытие персональной выставки озерчанки Тамары Петровской, приуроченной к 70-летнему юбилею художницы. На выставке будут представлены живописные и графические работы.
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Драма на грядках (14+) «Земля Эльзы». Можно прожить всю жизнь и никогда не узнать что такое любовь. Главная героиня Эльза всю жизнь живет в деревне и видит всё в серых тонах. Но однажды она знакомится с таким же несчастным человеком - Василием.
И забыв про родных и подруг она одевает розовое платье и готовится выйти замуж по любви.
19-00 кск «Лидер»
Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г.
«Технезис» - «Mirax-Team» и «Факел» - «АТЭЦ»
Челябинск
26 января
15-00Бибилиотека им.А.С.Пушкина
Кавер-пати «Beatles Forever», посвященную Всемирному дню «The Beatles». В живом исполнении прозвучат оригинальные каверы на песни Битлз, среди которых легендарные хиты «Let it be», «Hey Jude» и «Yesterday». Живой вокал будет сопровождаться игрой на гитарах, фортепиано и перкуссии.
Каждый желающий сможет познакомиться с книгами, журналами и комиксами из частной коллекции.
16-00 Цирк
Легендарный цирк Юрия Никулина
17-00 каток ЦПКиО
Большая РОК-ДИСКОТЕКА на льду! А без коньков можно просто поплясать! 0+
Все выходные:
Торгово-выставочный комплекс Калибр
Фестиваль роботов RoboStars:
- 62 новейших робота, последние модели роботов с выставок Лас-Вегаса, Пекина и Сеула,
— выступление роботов-акробатов,
— 5 техношоу каждые 30 минут,
— первый в мире стендап в исполнении робота,
— специальную робостудию, где вы сможете стать участником первых в мире робоновостей,
— самые трендовые игры 2018 года в виртуальной реальности,
— первую лигу по робофутболу,
— робота-танцора,
— робота-профессора МГУ
Екатеринбург
26 января
12-00 Ельцин центр
Мастер-класс «Танцуют все»
Уровень подготовки любой. Обязательно наличие удобной формы, приспособленной для движения и танцев.
Занятие ведет Дарья Байдина — танцовщик, педагог дисциплин современного танца, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» (Екатеринбург).
13-30 Парк им.В.В.Маяковского
Праздник «Татьянин день»
27 января
С 11 до 19-00 Площадь 1905 года
Фестиваль «Ледовый штурм»
Как всегда, состоит из двух частей: соревнования для профессионалов и открытые трассы для любителей!
Все желающие получат возможность попробовать себя на ледовой стенке и поучаствовать в фестивале на призы «Уральского следопыта». Никаких стартовых взносов нет!
Александра Лебедева