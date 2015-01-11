Жаркая афиша на холодный уикенд!

Ох, и морозно в этот уикенд! Если вы по этой причине остаётесь дома, в Озёрске, то это даже к лучшему - в выходные ожидается очень насыщенная развлекательная программа!

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

26 января

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Спектакль "Сказка о глупом мышонке", 3+

11-00 Бильярдный клуб «Баскервиль»

Коммерческий парный турнир по Пирамиде свободной.

11-45 Болото Гаражкуль. Заводь у гаражей (рядом с АЗС Лукойл в пятнашке).

1 этап Открытого чемпионата Озерского городского округа (ОЧОГО) "Ледовая дуэль-I"

13-00 стадион «Труд»

Чемпионат Челябинской области по хоккею с шайбой

«Маяк-Гранит» - «Метеор-Сигнал» (г.Челябинск)

14-00 и 15-15 кск «Лидер»

Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа). «Ракета» – «Авангард» и «Озёрские лайки» - «Фортуна-2»

16-30 и 18-00 кск «Лидер»

Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа) I группа: «Восход – Кудесник» и «Фортуна – Спутник».

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Песочница"(16+). Эта пьеса о «свирепых, трагикомичных отношениях между полами», вызванных абсолютным «непониманием между Он и Она». Он с увлечением играет в свои суровые мужские игрушки. Она входит в его жизнь, то бишь, песочницу, незаметно, но необратимо подчиняя себе его мир.

19-15 и 20-30 кск «Лидер»

Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. «Точка Роста» - «Кварц-Академия» и «Спартак» - «Энергия».

27 января

10-00 и 11-30 кск «Лидер»

Волейбол Первенство Озерского городского округа, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. «Неместные» – «Бригада-44» и «Зенит-Озерск» - «ХСК»

11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Сказка про хитрую лисичку" для детей 3+

Это захватывающая история о проделках лисички, которая сумела всех перехитрить. О глуповатом и доверчивом волке, каждый раз попадающем впросак. О любопытном зайчишке и простодушном старике, доброта и сердечность которого не оставит равнодушным никого.

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Морозко» (4+) Хорошо знакомая сказка на этот раз обошлась без единого отрицательного персонажа. Даже мачеха не выглядит такой уж «злыдней». В лесу пошаливают забавные «чудики» - Кикимора с Лешим, а Дед Мороз ласково их журит. Неизменным в «Морозко» осталось главное: награда всегда находит своего героя, а добро обязательно побеждает зло!

12-00 ДК «Маяк

Новая программа Ансамбля народной песни «Аюшка» - зимняя скоморошина «Петрушка»

13-00 Ледовый городок на пр.Карла Маркса

Театрализованная интерактивная программа «Эх, ухнем!». Закрытие ледового городка!

15-00 Центральная городская библиотека

Открытие персональной выставки озерчанки Тамары Петровской, приуроченной к 70-летнему юбилею художницы. На выставке будут представлены живописные и графические работы.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Драма на грядках (14+) «Земля Эльзы». Можно прожить всю жизнь и никогда не узнать что такое любовь. Главная героиня Эльза всю жизнь живет в деревне и видит всё в серых тонах. Но однажды она знакомится с таким же несчастным человеком - Василием.

И забыв про родных и подруг она одевает розовое платье и готовится выйти замуж по любви.

19-00 кск «Лидер»

Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г.

«Технезис» - «Mirax-Team» и «Факел» - «АТЭЦ»

Челябинск

26 января

15-00Бибилиотека им.А.С.Пушкина

Кавер-пати «Beatles Forever», посвященную Всемирному дню «The Beatles». В живом исполнении прозвучат оригинальные каверы на песни Битлз, среди которых легендарные хиты «Let it be», «Hey Jude» и «Yesterday». Живой вокал будет сопровождаться игрой на гитарах, фортепиано и перкуссии.

Каждый желающий сможет познакомиться с книгами, журналами и комиксами из частной коллекции.

16-00 Цирк

Легендарный цирк Юрия Никулина

17-00 каток ЦПКиО

Большая РОК-ДИСКОТЕКА на льду! А без коньков можно просто поплясать! 0+

Все выходные:

Торгово-выставочный комплекс Калибр

Фестиваль роботов RoboStars:

- 62 новейших робота, последние модели роботов с выставок Лас-Вегаса, Пекина и Сеула,

— выступление роботов-акробатов,

— 5 техношоу каждые 30 минут,

— первый в мире стендап в исполнении робота,

— специальную робостудию, где вы сможете стать участником первых в мире робоновостей,

— самые трендовые игры 2018 года в виртуальной реальности,

— первую лигу по робофутболу,

— робота-танцора,

— робота-профессора МГУ

Екатеринбург

26 января

12-00 Ельцин центр

Мастер-класс «Танцуют все»

Уровень подготовки любой. Обязательно наличие удобной формы, приспособленной для движения и танцев.

Занятие ведет Дарья Байдина — танцовщик, педагог дисциплин современного танца, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» (Екатеринбург).

13-30 Парк им.В.В.Маяковского

Праздник «Татьянин день»

27 января

С 11 до 19-00 Площадь 1905 года

Фестиваль «Ледовый штурм»

Как всегда, состоит из двух частей: соревнования для профессионалов и открытые трассы для любителей!

Все желающие получат возможность попробовать себя на ледовой стенке и поучаствовать в фестивале на призы «Уральского следопыта». Никаких стартовых взносов нет!

Александра Лебедева